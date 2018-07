POL-LIP: Detmold. 8-Jährige fuhr gegen PKW und musste ins Klinikum.

Lippe (ots) - In der Einmündung "Steinweg / Sünkelsweg" stießen am Sonntagmittag ein 8-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad und ein PKW zusammen. Das Kind musste ambulant im Klinikum behandelt werden. Zu dem Unfall kam es gegen 13.15 Uhr, als die 8-Jährige mit ihrem neuen Fahrrad bergab auf dem Sünkelsweg in Richtung Steinbrink unterwegs war. Das Kind schnitt offensichtlich den Einmündungsbereich und wollte nach links in den Steinweg einbiegen. Dabei stieß es gegen den bereits stehenden Mercedes eines 66-Jährigen, der den Steinbrink in Richtung Sünkelsweg befuhr und bereits vor der Einmündung angehalten hatte. Das Mädchen erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell