POL-LIP: Vermisster nach Hinweis gefunden

Lippe (ots) - (LW) Am heutigen Morgen wandte sich die Polizei Lippe mit der Bitte um Mitfahndung nach dem 52-jährigen Thomas B. aus Lemgo an die Öffentlichkeit. Zur Erinnerung hier noch einmal der Fahndungsaufruf: Herr B. hat sich am 1. Mai gegen 14.00 Uhr mit einem Taxi in das Waldgebiet Langenholzhausen-Elfenborn (Kalletal) bringen lassen und befand sich auch noch am darauffolgenden Mittwoch in dem Bereich. Er hatte Utensilien für eine Außenübernachtung dabei und wollte sich im dortigen Gebiet noch aufhalten. Seit Mittwoch hat er nichts mehr von sich hören lassen. Aufgrund schwankender Gemütsverfassungen ist eine suizidale Absicht nicht absolut auszuschließen. Bislang sind keine Anhaltspunkte für seinen möglichen Aufenthalt bekannt. Thomas B. ist etwa 180 cm groß, hat dunkle kurze Haare, einen Schnäuzer und einen Dreitagebart. Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Lederjacke, einer roten Hose und einem Pullover. Im Rahmen einer großangelegten Suche wurde durch die Polizei heute Nachmittag das entsprechende Waldgebiet durchsucht. Dazu war auch ein Man-Trailing-Hund angefordert worden, der allerdings nicht mehr zum Einsatz kam. Aufgrund eines Zeugenhinweises wurde der Vermisste gegen 16.50 Uhr im angrenzenden Niedersachsen im Bereich der Ortschaft Möllenbeck aufgefunden. Er war körperlich wohlauf, auch Hinweise auf eine mögliche suizidale Tendenz erhärteten sich nicht. Herr B. wurde in die Obhut seiner Familie übergeben.

Die Polizei bedankt sich noch einmal ausdrücklich für alle Hinweise, die aus der Bevölkerung eingegangen sind und von denen letztendlich auch einer zum Auffinden des Vermissten geführt hat.

Wir bitten die Presseorgane, den Fahndungsaufruf inklusive des Fahndungsfotos von den entsprechenden Websites zu entfernen.

