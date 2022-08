Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall unter Alkoholeinfluss

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Dienstag geriet ein 23-jähriger Wuppertaler mit seinem Ford Fiesta auf der Loher Straße von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Megan, den er auf den davor geparkten Dacia schob. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die geparkten Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen deutlichen Wert. Der Wuppertaler wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

