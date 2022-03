Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- VW flüchtet nach Unfall mit Fußgängerin

Hattingen (ots)

Am Mittwoch wollte eine 20-jährige Hattingerin, gegen 13:00 Uhr, den Fußgängerüberweg der Großen Weilstraße, in Höhe der Hausnummer 41, überqueren. Sie kam dabei aus Richtung Fußgängerzone und war in Richtung des Busbahnhofes unterwegs. Während sie sich auf dem Fußgängerüberweg befand, kam von rechts ein VW aus dem dortigen Parkhaus heraus und es kam zum Zusammenstoß. Die 20-Jährige wurde durch den Pkw am Fuß getroffen und leicht verletzt. Der Fahrer des VWS hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter in Richtung der Kreuzung Große Weilstraße/ Martin-Luther-Straße, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Hattingerin begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Sie merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges, die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

