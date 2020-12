Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Pyrotechnik entzündet Papiercontainer

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am Freitag, den 25.12.20, gegen 03:50 uhr, entzündeten drei unbekannte Täter mittels Pyrotechnik einen Papiercontainer in der Weststraße in Gevelsberg und flüchteten in Richtung Mittelstraße. Der Papiercontainer fing Feuer und musste durch die Feuerwehr Gevelsberg gelöscht werden. Ein Fahndung nach den Tätern verlief negativ

