Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der Hagener Straße.

Gevelsberg (ots)

Am 27.12.19 um 10:57 Uhr, beabsichtigte ein 47 jähriger Gevelsberger aus einer Einfahrt heraus in den fließenden Verkehr der Hagener Straße einzufahren. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 54 jährigen Hagener. Es kam zu einer Kollision. Die beiden Unfallbeteiligten wurden hierbei verletzt. Die Hagener Straße musste für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

