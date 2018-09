POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Am 20.09.2018 findet erstmals ein landesweiter Aktionstag zum Thema Ablenkung am Steuer statt. Die Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt durch Fahrzeugführende birgt erhebliche Risiken und Gefahren für die Sicherheit im Straßenverkehr. Mehr als die Hälfte der Verkehrsunfälle steht im Zusammenhang mit Ablenkung. Für die nordrhein-westfälische Polizei ist die Ablenkung durch mobile Geräte, wie Smartphone oder Tablet, ein Schwerpunkt bei der Verkehrsunfallbekämpfung. Für den Aktionstag sind kreisweit Kontrollstellen geplant, weiterhin wird die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr in Schwelm auf dem Märkischen Platz mit einem Info-Stand sowie einer Aktionsfläche zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" vertreten sein.

