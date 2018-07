POL-EN: Breckerfeld - Alleinunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Breckerfeld (ots) - Am Samstag, den 07.07.2018, gegen 11.05 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Ennepetaler mit seinem Fahrrad die L699 in Richtung Ennepetal. In Höhe des dortigen Wasserwerk "Roland" kam er aus ungeklärter Ursache ins "Straucheln" und stürzte in einer Kurve auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der Ennepetaler Kopfverletzungen. Ein Helm wurde nicht getragen. Er wurde Schwerstverletzt mittels angeforderten Rettungshubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell