POL-EN: Gevelsberg -Seniorin fällt nicht auf Enkeltrick herein

Gevelsberg (ots) - Am 22.02.2018, gegen 11.30 Uhr, erhielt eine ältere Gevelsbergerin an der Straße Am Hagebölling einen Telefonanruf. Eine männliche Stimme meldet sich und gab an, ihr Enkelkind zu sein und dringend Bargeld für den Kauf eines Fahrzeugs zu benötigen. Die aufmerksame Seniorin fiel nicht auf den Trick herein und verständigte die Polizei.

