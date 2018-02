Gevelsberg (ots) - Am 23.02.2018, gegen 20.35 Uhr, pöbelte eine stark alkoholisierte männliche Person auf der Straße Großer Markt mehrere Passanten an. Sie verständigten die Polizei. Am Einsatzort trafen die Beamten den Beschuldigten an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

