POL-EN: Schwelm - Scheuneneinbruch in der Lindenbergstraße

Schwelm (ots) - In der Zeit von Freitag, den 22.12.2017, 19:45 Uhr bis Samstag, den 23.12.2017, 06:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einer Scheune in der Lindenbergstraße in Schwelm. Aus dieser Scheune wurden mehrere Arbeitsgeräte entwendet. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor.

