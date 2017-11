POL-EN: Gevelsberg - Leichtkraftrad prallt gegen einfahrenden Pkw

Gevelsberg (ots) - Am 16.11.2017, gegen 18.20 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Ennepetaler mit einem Pkw Kia vom Parkstreifen kommend auf die Hagener Straße in Richtung Hagen ein. Ein in gleicher Richtung fahrendes Leichtkraftrad einer 16-jährigen Gevelsbergerin kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Zweiradfahrerin zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

