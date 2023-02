Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: LKW macht Ausflug ins Grüne

A4 Höhe Weimar (ots)

Eine Kombination von Sekundenschlaf und Alkohol ließen den Fahrer des Sattelzugs vom rechten Weg abkommen. Gestern Abend kam ein ungarischer Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei walzte die Sattelzugmaschine eine aufsteigende Leitplanke platt und durchfuhr einen anliegenden Graben. Das Gespann kam erst in einer Vegetation von Gestrüpp und kleinen Bäumen ca. 20m neben der Autobahn zum Stehen. Trotz unwegsamen Geländes bleib der Sattelzug auf den Rädern und kippte nicht um. Der 52-jährige Kraftfahrer blieb dabei unverletzt, wies aber einen Atemalkoholwert von 0,52 Promille auf. Es entstand Sachschaden von etwa 63.000 EUR. Die Bergearbeiten dauern an, mit Stauerscheinungen ist zu rechnen.

