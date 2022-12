Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mehrere Unfalltote durch Geisterfahrer 2. ERGÄNZUNGSMELDUNG!

Leinefelde (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Bei dem Verkehrsunfall auf der BAB 38 sind drei Personen verstorben.

Der Unfallverursacher ist ein 80-jähriger Deutscher, Fahrer eines PKW Mercedes-Benz, aus dem Landkreis Eichsfeld. Er saß allein in seinem Fahrzeug. Bei dem anderen unfallbeteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen polnischen PKW Mitsubishi. Der 45-jährige polnische Fahrer und seine ebenfalls polnische 23-jährige Mitfahrerin, verstarben beide am Unfallort. Beide haben einen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden . Außerdem wurde Mittelleitplanke beschädigt, sodass ein Gesamtschaden von circa 45.000EUR entstand.

Die A 38 war im Zeitraum von circa 14:10 Uhr bis 20:50 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können oder selbst durch den Unfallverursacher gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizeistation Nord unter 03631 - 96 2902 in Nordhausen zu melden.

