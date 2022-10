Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug kommt auf A 4 bei Bucha von der Fahrbahn ab!

Bucha (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 07:40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger tschechischer Fahrzeugführer mit seinem tschechischen Sattelzug die A 4 in Fahrtrichtung Dresden kurz vor der Anschlussstelle Bucha. Auf Höhe der Unfallstelle kam der Fahrzeugführer aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchfuhr der Sattelzug den angrenzenden Straßengraben und kollidierte in der weiteren Folge mit der beginnenden Betongleitwand. Dadurch brach am Lkw die Vorderachse und der rechtseitige Dieseltank riss auf. Der Hängerzug kam quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen und Standstreifen zum stehen. Es traten aus dem aufgerissenen Dieseltank ca. 200l Dieselkrafstoff. Durch die eingesetzte Feuerwehr Magdala und fortgfolged eine Fachfirma musste der Kraftstoff aufwendig gebunden werden. Aufgrund der andauernden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen ist aktuell nur der linke Fahstreifen frei und es hat sich ein 5km langer Rückstau gebildet. Auch die Umleitungsstrecken durch die Stadt Jena sind überlastet. Nach ersten Erkenntnissen ist ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 60.000,- Euro entstanden.

