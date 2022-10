Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Betrunkener Sattelzugfahrer begeht Unfallflucht auf der A 71!

Sömmerda (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, 08:00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei per Notruf mit, dass auf der A 71 kurz nach der Anschlussstelle Sömmerda/Ost Richtung Sangerhausen ein polnischer Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Sattelzug kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und setzte im Anschluss seine Fahrt ohne Anzuhalten pflichtwidrig fort. Durch den Zeugen wurde der aktuelle Standort des Sattelzuges fortlaufend an die Leitstelle der Autobahnpolizei Thüringen telefonisch mitgeteilt. Nach der Heranführung von Polizeikräften konnte der Sattelzug schlussendlich auf der A 38 an der Anschlussstelle Sangerhausen/Süd gestoppt und kontrolliert werden. Dabei konnte schnell der wahrscheinliche Grund festgestellt werden, warum der 38-jährige weißrussische Fahrer nach dem Unfall einfach weiterfuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,34 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700,- Euro entrichten und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Es entstand ein vorläufiger unfallbedingter Gesamtschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

