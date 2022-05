API-TH: Torkelnd über die A9

A4 Höhe Eisenach West (ots) - Am Donnerstagmittag entschied sich ein 73-jähriger Mofafahrer gegen 12:20 Uhr an der Anschlussstelle Eisenach-West auf die A4 entgegengesetzt aufzufahren. Der ältere Herr fuhr dann, als Geisterfahrer, auf dem Seitenstreifen der Fahrtrichtung Dresden. Verkehrsteilnehmer konnten den Verirrten am Rasthof Eisenach von der Fahrbahn lotsen und ihm die richtige Richtung weisen. Kurz darauf wurde ...

mehr