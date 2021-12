Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Beteiligter erliegt nach Unfall auf der BAB 71 seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Stadtilm (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich kurz nach 07:00 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und Stadtilm ein Auffahrunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw Opel war auf einen Lkw aufgefahren. Der 56-jährige Fahrer und der 55-jährige Beifahrer kamen verletzt in nahegelegene Krankenhäuser. Der Fahrer des Lkws war unverletzt geblieben. Der 55-jährige Beifaher erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

