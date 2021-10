Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen - Rettungsgasse mißbräuchlich benutzt

Sollstedt (ots)

Am Freitag in den frühen Abendstunden kam es auf der Bundesautobahn 38, Fahrtrichtung Göttingen, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 29jährige Fahrer eines PS-starken BMW infolge Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die linke Betongleitwand. In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug über beide Fahrspuren und kollidierte mit der rechten Betongleitwand. Die Insassen wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehr versorgt und später ins Krankenhaus eingeliefert.

Infolge des Verkehrsunfalles kam es zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Göttingen, mit nicht unerheblichen Rückstau. Ein ungedultiger 25jähriger Fahrer eines VW - Kleintransporters wendete in diesem Rückstau und fuhr als Geisterfahrer in der Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung. Als ihm weitere Hilfskräfte entgegenkamen, wendete er und ordnete sich erneut in der Reihe der Wartenden ein. Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer konnten die Fahrzeugdaten an die Polizei übermittelt werden, so dass diese dem Fahrer kurze Zeit später habhaft wurden. Den rücksichtslosen Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld mit Punkten und Fahrverbot.

