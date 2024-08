LPI-SHL: Sonne blendete

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen Zutritt zu dem Grundstück einer Werkstatt in der Straße "An der Gromauer" in Eisfeld. Sie montierten die vier Räder eines dort abgestellten Skoda ab und ersetzten diese durch Steine und Altreifen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0196269/2024 bei der ...

