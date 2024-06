LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigten übersehen

Eisfeld (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Mittwochvormittag einen 33-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Coburger Straße in Eisfeld. Aufgrund des positiven Drogenvortest musste der 33-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Seinen E-Scooter durfte er erstmal nicht weiterfahren. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

