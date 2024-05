LPI-SHL: Leergut entwendet

Schnett (ots) - Ein unbekannter Täter zerstörte am Dienstag die Heckscheibe eines Opel, die in der Straße "Am Kirchberg" in Schnett geparkt war. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0129852/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

