Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bisher Unbekannter verursacht einen Unfall und verlässt anschließend die Unfallstelle

Meiningen (ots)

Mal wieder kam es unverständlicherweise zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Meiningen. Der Vorfall ereignete sich am Ostersonntag in der Zeit von 9:10-12:50 Uhr in der Saarbrückener Straße. Ein bisher Unbekannter kollidierte hier mit seinem Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Durch den Zusammenstoß entsteht am geparkten Pkw ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Statt den Unfall der Polizei zu melden und so eine Schadensregulierung durch die Versicherung zu ermöglichen, macht sich der Verursacher strafbar, indem er die Unfallstelle verlässt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell