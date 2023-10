Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld gerettet

Suhl (ots)

Richtig viel Glück hatte ein 71-jähriger Mann aus Suhl in der vergangenen Woche. Er erhielt seitens seiner Hausbank eine neue Kreditkarte und diesen Umstand nutzten unbekannte Täter aus. Eine Frau rief ihn kurz nach dem Eintreffen der Karte an und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Sie erzählte ihm, dass die neue Kreditkarte erst bestätigt werden müsse und er dazu zunächst sein Konto mittels Fingerabdrucksensor freischalten muss. Der Mann ahnte nichts Schlimmes und folgte der Aufforderung. Anschließend rief die vermeintliche Angestellte den 71-Jährigen erneut an und forderte ihn auf, eine TAN zu übermitteln. Auch dieser Bitte folgte er und das Gespräch endete. Als er kurze Zeit später sein Konto-App erneut öffnete, bemerkte er, dass über 100.000 Euro abgebucht worden waren. Unmittelbar danach wandte sich der Senior an die Polizei. Den Beamten der Kriminalpolizei gelang es, das Geld zurückzuholen und es passierte sogar noch mehr. Die intensiven Ermittlungen führten schließlich zu einer versuchten Geldabhebung bei einer Bank im rheinland-pfälzischen Montabaur. Die Handschellen klickten und der Mann, der vermutlich nur als Mittelsmann fungierte, wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Offenbach ermittelt indes weiter und versucht, in die Tiefen der Betrügereien hervorzudringen. Die Polizei warnt eindringlich davor, sensible Daten, wie Anmeldename, -passwort, oder TAN an Unbekannte via Telefon zu übermitteln. Betrüger versuchen auf die unterschiedlichsten Arten, an Ihre Erspartes zu Gelangen, fallen Sie nicht darauf herein.

