Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto kracht in Wohnhaus

Suhl (ots)

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam ein Auto-Fahrer am Mittwoch in der Meininger Straße von der Fahrbahn ab und krachte in ein Wohnhaus. Der 58-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nachfolgend um den Unfallwagen. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Bewohner im Haus. DIe Polizei informierte den Eigentümer in der weiteren Folge über den Vorfall. Wie hoch der tatsächlich entstandene Sachschaden ist, muss noch geklärt werden.

