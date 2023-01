LPI-SHL: Kontrolle verloren

Steinbach (ots) - Ein Unbekannter steckte am Sonntag in der Zeit von 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr einen Feuerwerkskörper zwischen einen Blumentopf und eine Kellerfensterscheibe eines Hauses in der Liebensteiner Straße in Steinbach. Anschließend zündete er den Böller. Durch die Explosion wurde die Fensterscheibe in den Kellerraum geschleudert. Sie wurde komplett zerstört. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, ...

