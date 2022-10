Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Dieb

Hildburghausen (ots)

Fünf Schachteln Zigaretten nahm Montagmittag ein bislang unbekannter Dieb in einem Lebensmittelmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen an sich, steckte die Beute in seine Tasche und flüchtete mit einem Sprung über die Absperrung einer geschlossenen Kasse aus dem Markt. Danach verlor sich seine Spur. Auch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0).

