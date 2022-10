Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag an einer Wohnungstür in einem Haus in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis zu schaffen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob sich der Täter auch im Inneren aufhielt und etwas entwendete. Zeugen,die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

