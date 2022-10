LPI-SHL: Pferd rannte in Auto

Suhl (ots) - In Suhl in der Straße Am Bahnhof wurde ein geparkter BMW mit EFer Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Statt zu warten verließ der Unfallverursacher plichtwidrig die Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am 10.10.2022 in der Zeit von 07:45 Uhr bis 16:20 Uhr. Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat meldet sich bitte im ID Suhl unter 03681-3690. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl ...

mehr