Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fundunterschlagung

Oberhof (ots)

Am 05.09.2022 gegen 19.00 Uhr vergisst ein Gast des Panorama Hotel in Oberhof eine Tasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld im Flur des Hotels. Am 06.09.2022, gegen 08.00 Uhr wird das Missgeschick bemerkt, die Tasche befand sich aber nicht mehr im Flur. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

