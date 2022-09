LPI-SHL: Ladendieb gefasst

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Sonntag bis Dienstag machten sich bislang unbekannte Täter an einer Garage in der Bergstraße in Zella-Mehlis zu schaffen. Nach Aussage des Geschädigten haben die Einbrecher ihren Heimweg ohne Beute angetreten. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

