Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem E-Scooter

Schmalkalden (ots)

In den Abendstunden des 26.08.22 wurde in Schmalkalden, Recklinghäuser Straße, der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. In der Atemluft des Mannes konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer war derart betrunken, dass ein Strafverfahren eingeleitet werden musste. Zum Zwecke der Beweissicherung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell