Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 7-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Hildburghausen (ots)

Am Freitag, den 26.08.2022 gegen 12:30 Uhr befuhr ein Transporterfahrer die Untere Allee in Hildburghausen in Richtung Häfenmarkt. Auf Höhe der Kreuzung zum Hofbäckergäßchen missachtete er die bestehende Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links" und übersah ein 7-jähriges Mädchen, welches von rechts auf ihrem Fahrrad angefahren kam. Es kam zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, wobei die 7-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

