Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pressebericht für den Zeitraum 22.07.2022 - 24.07.2022, 07:00 Uhr

Polizeiinspektion Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 22.07.2022 auf Samstag, den 23.07.2022 versuchten unbekannte Täter die Nebeneingangstür zum LIDL-Markt in Römhild aufzuhebeln. Dies misslang. Jedoch wurde ein Sachschaden von circa 1500,- Euro verursacht.

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein unbekannter Täter die Strecke Heckengereuth in Richtung Oberrod. Am Ortseingang Oberrod kam der unbekannte Täter aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Volvo von der Straße und landete im Vorgarten eines Wohnhauses. Hierbei beschädigte er die Hecke, drei Wasserfässer und einen Betonpfosten. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Er ließ seinen Wagen sowie den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel an der Unfallstelle zurück. Auf dem Grundstück entstand ein Schaden von ca. 3000,- Euro. Am Fahrzeug entstand ebenfalls ein Schaden von ca. 3000,- Euro. Das Fahrzeug wurde letztendlich abgeschleppt und in Verwahrung genommen.

Im Zeitraum vom 07.07.2022 bis zum 22.07.2022 beschädigten Unbekannte 2 Holzbänke und ein Preissbrett der Wanderhütte im Bereich des Stirnberges in Hildburghausen. Diese wurden durch den 1. Birkenfelder Traditionsverein Stirnberg e.V. eigenhändig dort aufgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro.

