Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in einem Kuhstall

Möhra (ots)

Donnerstagmittag (21.07.2022) wurde die Rettungsleitstelle des Wartburgkreises über ein Feuer in einer Agrargenossenschaft in der Waldfischer Straße in Möhra informiert. Schnell eilten sämtliche Rettungskräfte und die Kollegen der Polizeiinspektion Bad Salzungen vor Ort. Aus ungeklärter Ursache hatte sich Stroh in einem Kuhstall entzündet. Mitarbeiter versuchten, bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Wasserschläuchen Herr über die Flammen zu werden. Sie schafften zudem alle im Stall befindlichen Kühe in Sicherheit. Sechs Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Was den Brand verursachte muss noch ermittelt werden. Ein Schaden von mindestens 3.000 Euro entstand.

