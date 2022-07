Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr insgesamt neun geparkte Fahrzeuge in der Neundorfer Straße in Suhl. Sie schlugen Scheiben ein und verursachten zum Teil größere Dellen in den Autotüren und den Kotflügeln der PKW. Ein Gesamtschaden von über 7.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

