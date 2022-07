LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Eisfeld (ots) - Ein Unbekannter machte sich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen an zwei Gräbern auf dem Friedhof in der Schalkauer Straße in Eisfeld zu schaffen. Er riss die Blumenbepflanzung heraus und verursachte so einen Schaden von etwa 40 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr