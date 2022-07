LPI-SHL: betrunken Unfall verursacht

Bad Salzungen / Bad Liebenstein (ots) - Eine 82jährige Frau erhielt Post von einer Firma mit Sitz in der Schweiz, die ihren Service bei der Beantragung des gesetzlich zustehenden Pflegegeldes anbietet. Dafür wäre jedoch eine Servicegebühr in Hohe von 129 Euro fällig. Ohne je einen solche Service in Anspruch genommen zu haben, wurde der Frau eine Mahnung zugesandt. In der vergangenen Woche wurde bereits ein gleichgelagerter Sachverhalt angezeigt, so dass zu vermuten ist, ...

mehr