LPI-SHL: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:00 Uhr, in ein Wohnhaus "Am Schanzberg" in Bad Salzungen ein. Die Hauseigentümer waren zum Tatzeitpunkt verreist und stellten bei ihrer Rückkehr eine beschädigte Terrassentür fest, über welche die Täter nach ersten Erkenntnissen das Haus betraten. Die Einbrecher nahmen Goldschmuck und Perlen im Gesamtwert von ca. 1.300 Euro an sich und verschwanden. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Salzunger Polizei (03695 551-0) in Verbindung zu setzen.

