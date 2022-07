Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallfahrt im betrunkenen Zustand

Meiningen (ots)

Mittwochabend befuhr ein 40-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die Leipziger Straße in Meiningen. Er ordnete sich mit seinem Brummi auf der Linksabbiegespur in Richtung Bodenweg ein und fuhr dort auf den an der roten Ampel stehenden PKW eines 67-Jährigen auf. Beide einigten sich, die Personalien an einer günstigeren Stelle auszutauschen und bogen schließlich in den Bodenweg ab. Dort stieß der LKW-Fahrer gegen den Außenspiegel eine geparkten Autos. Als die Kolonne, bestehend aus den beiden Geschädigten und dem Lastwagenfahrer schließlich auf einem Parkplatz in der Dammstraße ankamen, war von Personalienaustausch keine Rede mehr. Der 40-Jährige stieg samt Bierflasche aus dem fahrenden Riesen aus und flüchtete zu Fuß. Polizisten fanden ihn schließlich in einer Gartenanlage. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,51 Promille. Der Brummi-Fahrer musste letztendlich neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell