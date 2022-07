Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer vermisst seinen Rucksack???

Hildburghausen (ots)

Auf einem Parkplatz am Salzmarkt in Hildburghausen fand Dienstagabend ein aufmerksamer Bürger einen zurückgelassenen Wanderrucksack und gab diesen bei der Polizei ab. Zuständigkeitshalber erfolgte die Übergabe an das Fundbüro der Stadt Hildburghausen. Dort kann sich der rechtmäßige Besitzer melden, um seinen Rucksack wiederzuerlangen.

