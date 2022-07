LPI-SHL: Ohne Lappen unterwegs

Heldburg (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit vom 27.06.2022, 08:00 Uhr, bis 29.06.2022, 12:00 Uhr, einen Opel, der in der Badergasse in Heldburg geparkt war. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratze er das Fahrzeug im rechten hinteren Bereich. Ein Schaden von ca. 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

