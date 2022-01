Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Bahnhofsgebäude

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Der Einbruch in das alte Bahnhofgebäude in Porstendorf wurde am Donnerstagmorgen bekannt. Der Zeuge stellte, gegen 06:00 Uhr, eine zerschlagene Türglasscheibe fest, durch die die unbekannten Täter vermutlich auch ins Objekt gelangten. Anschließend wurde von innen ein Fenster geöffnet. Dem ersten Anschein nach haben die Unbekannten nichts entwendet und lediglich Sachschaden verursacht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell