LPI-SHL: Zaun umgefahren

Schmalkalden (ots) - Am Walperloh in Schmalkalden beschädigte am späten Donnerstagabend ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken einen ebenfalls geparkten Opel. Passanten versuchten den Verursacher auf den von ihm verursachten Unfall aufmerksam zu machen, was allerdings misslang. Dieser verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern bzw. ohne seine Personalien anzugeben. Zeugen, die den ...

