LPI-SHL: Alarmanlage entwendet

Merbelsrod (ots) - Ein 74-jähriger LKW-Fahrer stand am Dienstag gegen 13:30 Uhr in einer Parkbucht vor einem Betriebsgelände am Ortseingang von Merbelsrod. Er wartete, dass die Einfahrt frei wurde und als dies der Fall war, fuhr er los. Dabei übersah er jedoch, dass just in diesem Moment ein PKW an ihm vorbeifuhr. Der 74-Jährige stieß mit seinem Laster an den Renault des 63-jährigen Mannes. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht und ein Schaden von ca. 8.000 Euro ...

