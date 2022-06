LPI-SHL: E-Bike entwendet

Meiningen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit über eine offenstehende Balkontür Zutritt in eine Wohnung in der Mauergasse in Meiningen. In der Wohnung öffneten die Diebe sämtliche Schränke und nahmen einen Geldbeutel an sich. Zudem entwendeten sie drei Tablets, ein Smartphone und ein Klapphandy. Der Beutschaden wird mit ca. 1.300 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen in der Zeit von 23:00 ...

mehr