Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Unfall bei Grumbach

Schmalkalden (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022 kam es um 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Schmalkalden und der Ortslage Grumbach. Hier war ein PKW Dacia, besetzt mit vier Personen, in Richtung Grumbach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach links von seiner Fahrspur abgekommen. Der entgegenkommende PKW BMW, welcher mit einer jungen Mutter und ihrem dreijährigen Sohn besetzt war, konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Dacia zusammen. Der Dacia wurde dabei auf die Seite gekippt, wodurch zunächst nicht alle Insassen das Fahrzeug verlassen konnten. Durch die Hilfe der Feuerwehr wurden alle Personen befreit und den eingesetzten Rettungskräften, darunter auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers, übergeben. Alle Personen wurden beim Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, wenngleich zwei Insassen aus dem Dacia in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Der 69-jährige Fahrer des Verursacherfahrzeugs muss sich gegebenenfalls wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell