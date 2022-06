Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ärger in der Luisenstraße

Meiningen (ots)

Am Abend des Freitags, den 24.06.2022 gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei in die Luisenstraße in Meiningen gerufen. Dort hatten sich zwei junge Männer wegen einer gemeinsamen Freundin gestritten und auf offener Straße eine Schlägerei geliefert. Der Täter war bei Eintreffen der Polizei jedoch bereits wieder in seiner Wohnung verschwunden. Da er allerdings namentlich bekannt und der Streit vorüber war, konnte er in dieser verbleiben. Am nächsten Morgen musste jedoch ein anderer Anwohner der Luisenstraße feststellen, dass sein PKW über Nacht beschädigt wurde. Offenbar hatte jemand mutwillig mit einem Gegenstand auf die Dachkante des Fahrzeugs geschlagen und so Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Ob die Sachbeschädigung mit der Körperverletzung in Verbindung steht, ist Gegenstand von Ermittlungen. Mögliche Zeugen, welche insbesondere zur Entstehung des Schadens am Auto Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Meininger Polizei in Verbindung zu setzen.

