Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken Unfall gebaut und Ölspur verursacht

Bad Salzungen (ots)

Am 26.06.2022 stellten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen gegen 01:15 Uhr im Rahmen der Streife ein verunfalltes Fahrzeug in der Ortslage Hämbach fest. Ein 20 Jahre alter Mann aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen war mit seinem Pkw im Kreisverkehr an der B62 alleinbeteilgt verunfallt, wobei er sich die Ölwanne am Fahrzeug aufriss. Der Mann fuhr noch ein kleines Stück weiter, wo er anhielt und die Feuerwehr zur Beseitigung der Ölspur informierte. Die nun hinzugekommenen Polizeibeamten stellten jedoch Alkoholgeruch bei dem Herrn fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Der Mann musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und er sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

