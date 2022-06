Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Floh (ots)

Ein 35-Jähriger zeigte Dienstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht "Am Gewerbepark" in Floh an. Er stellte seinen Seat in den frühen Morgenstunden gegen 05:00 Uhr auf dem Firmengelände ab und gegen 13:00 Uhr fest, dass sein Wagen im Bereich des Kotflügels beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher liegen bis dato nicht vor. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdieliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug und nimmt diese unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

